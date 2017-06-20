США заявили, что не предупреждали Россию об ударе по беспилотнику в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не использовали канал связи с РФ в Сирии при уничтожении беспилотника, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Как ранее сообщалось, во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

"Не в этом случае. Данная ситуация развивалась слишком быстро", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, использовали ли США в данному случае канал связи с РФ по снижению уровня конфликтов в Сирии.

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