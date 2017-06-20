Делегация Дамаска подтвердила свое участие в переговорах в Астане 4-5 июля

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Делегация официального Дамаска, представители Турции и Ирана подтвердили своё участие в переговорах по Сирии в Астане 4-5 июля, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Дамаск подтвердил. Турки подтвердили, иранцы подтвердили", — сказал журналистам российский дипломат.

По его словам, в настоящее время ожидается подтверждение от делегации сирийской вооружённой оппозиции.

"Я думаю, что это в ближайшее время подтвердится", — пояснил Богданов.

Ранее офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, МИД России и МИД Казахстана подтвердили, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдёт 4-5 июля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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