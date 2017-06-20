В Женеве 3 июля начнутся встречи сирийской оппозиции и ООН по конституции

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости. Технические переговоры на экспертном уровне между ООН и представителями оппозиции Сирии по конституционным вопросам начнутся в Женеве 3 июля, сообщили РИА Новости два источника, участвующих в организации встреч.

"Переговоры на экспертном уровне с тремя оппозиционными группами — ВКП, "Каир" и "Москва" — начнутся уже 3 июля", — сообщил источник в офисе спецпосланника ООН по Сирии.

Он отметил, что стороны продолжат работу над проектом конституции Сирии.

Второй источник агентства подтвердил, что такие встречи начнутся перед "Женевой-7", но уточнил, что делегация из Дамаска в этих консультациях принимать участие не будет. Она прибудет к началу официального раунда переговоров — 10 июля. По его словам также запланировано, что "Женева-7" продлится не дольше 10 дней.

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