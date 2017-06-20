Гатилов заявил о возможном приезде в Астану сирийской вооруженной оппозиции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приезд вооружённой сирийской оппозиции в Астану, где 4-5 июля пройдут переговоры по Сирии, зависит от их политической воли, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Приедут они или не приедут, это уже зависит от их политической воли и желания участвовать в межсирийском процессе урегулирования", — сказал Гатилов

Он также отметил, что круг приглашённых — тот же самый, что и в прошлые раунды.

Ранее во вторник первый заместитель МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что представители правительства Сирии и оппозиции приглашены на встречу в Астане в июле.

Ранее офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, МИД России и МИД Казахстана подтвердили, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдёт 4-5 июля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру.

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