Песков адресовал Минобороны вопрос о военных контактах с США по Сирии

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопрос о возобновлении военных контактов России и США по Сирии.

Американский генштаб ранее сообщил, что готов возобновить военные контакты с Россией по Сирии.

"По военным контактам нужно все-таки обращаться в министерство обороны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каких условиях Кремль был бы готов возобновить военные контакты с США по Сирии.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"* сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

По заявлению российских военных, коалиция не оповестила Москву о предстоящей операции по каналам связи, хотя в тот момент в воздухе находились самолеты ВКС РФ, в связи с чем с 19 июня Минобороны РФ прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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