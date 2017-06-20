В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — тоже семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлены 3,6 тонны продовольственных наборов. Всего гуманитарную помощь получили 1130 человек. Сообщается, что в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 176 гражданам.
Согласно тексту бюллетеня, за сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев не подписывались, количество таких населенных пунктов — по-прежнему 1717. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 223.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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