Гуманитарный конвой после атаки доставил груз в пригород Дамаска

ООН, 19 июн — РИА Новости. Гуманитарная помощь была доставлена в осажденный район восточной Харасты в пригороде сирийской столицы со второй попытки после обстрела конвоя накануне.

"ООН, МККК и Сирийский арабский Красный Полумесяц доставили сегодня гуманитарную помощь в осажденную восточную Харасту, оказав поддержку 11 тысячам жителей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ООН.

Помощь была доставлена со второй попытки, после того как в субботу отправленный конвой из 37 грузовиков был вынужден развернуться, не доехав до пункта назначения. Конвой однако подвергся обстрелу. В результате нападения один водитель был ранен и впоследствии прооперирован в госпитале.

Отмечается, что при формировании гуманитарного груза количество некоторых медицинских материалов было сокращено. В ООН сообщили, что изначально был направлен запрос на отправку груза для помощи 33 тыс жителей в населенных пунктах восточная Хараста, Мисраба и Модира, однако одобрена была только операция для 11 тысяч человек в восточной Харасте. Для жителей восточной Харасты это стала первая помощь за последние восемь месяцев. В два других населенных пункта ООН еще ни разу не удалось доставить гуманитарные грузы.

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