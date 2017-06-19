Минобороны: коалиция не предупреждала Россию об операции в Ракке

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Командование возглавляемой США коалиции в Сирии не использовало каналы связи с Россией для предотвращения инцидентов в воздухе во время операции в Ракке, где был сбит правительственный Су-22, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"В воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии", — говорится в релизе.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ ранее подтвердила, что сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций оппозиции из SDF. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против запрещенной группировки "Исламское государство".

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