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Война в Сирии
Война в Сирии

Медиков ВВО наградили премией "Призвание" за работу в госпитале в Сирии

10:0219.06.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖитель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя. Архивное фотоЖитель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Военные медики Восточного военного округа стали победителями в одной из номинаций престижной премии лучшим врачам России "Призвание" за работу в мобильном госпитале в Сирии, сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев назвал премию "Призвание" главной медицинской наградой
Уточняется, что церемония награждения прошла в Москве 15 июня, в ней приняли участие 25 лучших военнослужащих округа. Национальная премия "Призвание" учреждена в 2001 году Первым каналом и Минздравом РФ. Торжественная церемония ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника, который в 2017 году отмечался 18 июня.

"Военные медики ВВО стали победителями престижной премии лучшим врачам России "Призвание" в номинации "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий" за работу в госпитале в Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2016 по апрель 2017 года для оказания медицинской помощи жителям Сирии был отправлен медицинский отряд специального назначения военного клинического госпиталя ВВО. Силами отряда был развёрнут мобильный госпиталь в составе приёмно-сортировочного, хирургического, терапевтического, лабораторного отделений, отделений анестезиологии и реанимации, медицинского снабжения, рентгенологического и стоматологического кабинетов.

"Медицинские бригады совершили 78 выездов в лагеря временного размещения беженцев, специалисты отряда оказали медицинскую помощь почти 13 тысячам мирных жителей. Выполнили 742 операции, из них 492 сложные. Населению выдано более 25 тонн медикаментов и медицинского имущества", — сообщает пресс-служба.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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