Тегеран согласовывал с Дамаском ракетный удар по террористам в Сирии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Иран согласовал с сирийскими властями пуск ракет по позициям террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса Стражей Исламской революции (IRGC) Рамезана Шарифа.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану".

"Пуск этих ракет был предварительно согласован с Сирией, ракеты вошли в сирийское воздушное пространство через Ирак", — сказал агентству Шариф.

По его словам, по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре с иранских баз на западе страны было выпущено шесть ракет средней дальности. Ракеты, по его словам, успешно поразили предполагаемые цели, в результате удара было разрушено несколько зданий, используемых террористами для логистических целей и хранения боеприпасов. Шариф подчеркнул, что операция проводилась в ответ на теракты в Тегеране.

Ранее в июне группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

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