США находятся в состоянии "ограниченной войны" с Сирией, считает Пушков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что регулярные удары США по сирийской армии и военным объектам говорят о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии "ограниченной войны" с САР.

"США регулярно наносят удары по военным объектам и ВС Сирии. Это означает, что они находятся в состоянии ограниченной войны с Сирией", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее он говорил, что США осуществили новый акт войны против Сирии, сбив сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции сообщил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет к югу от города Табки. По данным штаба, в 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF.

"В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", — сообщал штаб.

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