Путин считает необходимым примирить конфликтующие стороны в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии и примирить конфликтующие стороны в регионе.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Стоун задал вопрос относительно того, что "некоторые люди говорят, что решение сирийской проблемы – разделение Сирии на четыре или пять частей".

"Есть много вариантов и сценариев, но мы всегда предполагали, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии. Мы должны думать не только о том, как примирить регион в этот момент, мы должны сделать следующий шаг и посмотреть в будущее. Что случится, если мы разделим Сирию? Не приведет ли это к постоянной конфронтации между этими разделенными частями?" — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что "мы должны быть очень осторожны" и "должны сделать все, что в наших силах", чтобы все воюющие стороны, за исключением террористов, "могли работать вместе".

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