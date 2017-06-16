Возможная ликвидация Багдади не обезглавила террористов, считает Косачев

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предположительная ликвидация ВКС РФ главаря "Исламского государства"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади не означает, что террористы обезглавлены, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что главарь "Исламского государства"* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече, проверяется.

"Терроризм, как многоголовая гидра, он имеет достаточно большое число лидеров, весьма радикальных, жестоких, там есть внутренняя борьба за власть, поэтому, судя по всему, его гибель не будет означать, что "Исламское государство"* обескровлено, обезглавлено, лишилось своего единоличного лидера", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор предположил, что, скорее всего, "кто-то придет на его место", однако "это не означает, что нужно молчаливо наблюдать за происходящим". "Главное, чтобы оно (сообщение о ликвидации аль-Багдади) нашло исчерпывающее подтверждение не только у нас, но и у них там", — подчеркнул политик.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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