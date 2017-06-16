Россию беспокоят усилия США по защите "ан-Нусры"*, заявил Лавров

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москву тревожит ситуация, что и при новой администрации США западная коалиция, воюющая в Сирии, продолжает выводить из-под удара "Джебхат ан-Нусру"*, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, ситуация вокруг борьбы с "Джебхат ан-Нусрой"* остается "большой загадкой".

"Потому что, несмотря на все правовые требования, опирающиеся на то, что "Джебхат ан-Нусра"* включена как филиал "Аль-Каиды"* в террористический список СБ ООН, в террористический список США и многих других западных стран, как, собственно, и в РФ это сделано, но на практике борьбу с ИГ * — да, мы видим, борьбу с "Нусрой"* и со структурами, которые с ней смешались, мы практически не наблюдаем", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"В этом смысле коалиция, которую возглавляют США, ведет себя (сейчас) ровно так же, как вела себя при администрации президента (Барака) Обамы: "Джебхат ан-Нусру"* всячески выводят из-под удара. Это очень тревожная тема, мы регулярно этот вопрос ставим в контактах с нашими американскими партнерами, внятных ответов не получаем. Но хотелось бы", — добавил российский министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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