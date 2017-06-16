Озеров: уничтожение лидера ИГ* поспособствует освобождению Ракки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уничтожение главаря ИГ* Ибрагима Абу-Бакр Аль-Багдади будет способствовать освобождению Ракки, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"В конечном итоге это будет способствовать решению задачи по освобождению Ракки", — сказал Озеров.
Сенатор отметил, что гибель любого руководителя нарушает установленные схемы управления, и ИГ* в данном случае не исключение.
"Чтобы перестроить эти схемы потребуется время, это ослабит организацию", — сказал он.
По словам Озерова, этим временем должны воспользоваться и ВС САР, и силы коалиции для новый ударов по террористам.
"Кроме того, уничтожение Аль-Багдади говорит о готовности наших ВКС к решению настолько точечных задач", — подчеркнул глава комитета.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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