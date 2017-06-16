Озеров: уничтожение лидера ИГ* поспособствует освобождению Ракки

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Архивное фото

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уничтожение главаря ИГ* Ибрагима Абу-Бакр Аль-Багдади будет способствовать освобождению Ракки, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече проверяется.

"В конечном итоге это будет способствовать решению задачи по освобождению Ракки", — сказал Озеров.

Сенатор отметил, что гибель любого руководителя нарушает установленные схемы управления, и ИГ* в данном случае не исключение.

"Чтобы перестроить эти схемы потребуется время, это ослабит организацию", — сказал он.

По словам Озерова, этим временем должны воспользоваться и ВС САР, и силы коалиции для новый ударов по террористам.

"Кроме того, уничтожение Аль-Багдади говорит о готовности наших ВКС к решению настолько точечных задач", — подчеркнул глава комитета.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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