Депутат о ликвидации лидеров ИГ*: действия ВКС высокопрофессиональны

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия ВКС России высокопрофессиональны и высокоэффективны, однако уничтожение даже нескольких сотен боевиков и одного лидера вряд ли может изменить расклад сил, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что при ударе ВКС РФ близ сирийской Ракки уничтожены высокопоставленные боевики, входившие в состав "военного совета" запрещенной группировки "Исламское государство" *, и около 330 террористов. Информацию о предстоящем совещании лидеров ИГ* в южном предместье Ракки Минобороны РФ получило в конце мая. В ходе проверки данных удалось дополнительно выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор". Минобороны России проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади.

"От одного человека расклад не меняется. Численность террористов составляет несколько тысяч человек, от убийства даже одного лидера или 300 боевиков расклад особо не меняется", — сказал Красов РИА Новости.

Однако, по его словам, можно смело констатировать, что территория САР километр за километром освобождается, и все больше населенных пунктов примыкают к режиму прекращения огня.

"Воздушно-космические силы Вооруженных сил РФ профессионально подходят к делу поддержки наземной группировки вооруженных сил Сирии. Удары ВКС наносятся по заранее спланированным объектам и заранее разведанным целям. Эти удары очень высокоэффективны и очень высокоточны", — сказал Красов.

Он добавил, что нельзя то же самое сказать об ударах, которые наносит западная коалиция, возглавляемая США. "Они наносят удары и по мирным жителям, и по гражданским объектам, в том числе по больницам, мечетям", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что американцы часто жалуются, что их военнослужащим угрожают вооруженные силы САР или сторонников правительства Башара Асада. "К американцам возникает вопрос, что они вообще делают на территории Сирии? Кто их туда приглашал? Их государственная земля находится слишком далеко от САР", — сказал Красов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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