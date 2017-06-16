Пушков: гибель аль-Багдади станет мощным ударом по ИГ*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что гибель лидера "Исламского государства"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади станет мощным ударом по ИГ* и ускорит поражение террористов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проверке по различным каналам информации о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки.

"Если подтвердится гибель Аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ*. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение", — написал он на своей странице в микроблоге в Twitter.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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