В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – пять, Деръа – одно, Хама – три и Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – пять, Деръа – два, Хама – одно и Хомс – два", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций: пять из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 1,25 тонны продуктов питания, вторая — в городе Хомс, куда были доставлены 2,2 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1070 человек.

Сообщается, что в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 112 гражданам.

Кроме того, еще одна гуманитарная акция проведена по линии ООН: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

Согласно тексту бюллетеня, за сутки семь населенных пунктов из провинция Хама и Идлиб присоединились к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1626. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 219.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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