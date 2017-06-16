В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций: пять из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 1,25 тонны продуктов питания, вторая — в городе Хомс, куда были доставлены 2,2 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1070 человек.
Сообщается, что в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 112 гражданам.
Кроме того, еще одна гуманитарная акция проведена по линии ООН: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 219.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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