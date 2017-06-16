Боевики ИГ* применяют при отступлении тактику выжженной земли

АЛЕППО (Сирия), 16 июн — РИА Новости. Очевидцы из населенных пунктов провинции Алеппо, освобожденных сирийской армией от боевиков ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*), заявляют о применении террористами в селах тактики "выжженной земли".

"Наша пекарня до войны производила в день до 15 тонн хлеба, мы снабжали им 36 населенных пунктов. Когда сирийская армия начала продвигаться к селу, боевики разобрали и вывезли все оборудование", — сказал журналистам житель села Аран, хлебопек Ахмад Ас Сафар.

Агроном села Аран Усама Обейд отметил, что в близлежащих селах боевики повсеместно применяли тактику "выжженной земли". "Террористы применяли тактику "выжженной земли" — уничтожали и разрушали объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев", — рассказал он.

Возвратившийся в село Хусейн Хаж Ибрагим отметил, что игиловцы не оставляли мирным жителям шансов на выживание. "Мы покинули Аран, когда террористы начали убивать наших односельчан, только за один день они зарезали 10 человек, раньше в селе мирно жили 15 тысяч человек, а сейчас не более 1 200", — сказал он.

Хусейн Хаж Ибрагим уверен, что власти Сирии помогут селу возродиться. Он уточнил, что после освобождения начал работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов, пункт полиции, восстановлена работы водяной скважины, подача электроэнергии идет от солнечных батарей.

По утверждению собеседников журналистов, жители Арана поверили властям, и десятки семей уже вернулись в свои дома.

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* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации