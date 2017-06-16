ООН, 16 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Сроки, когда будет подготовлен доклад по атаке с применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, пока неизвестны, сообщила верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.
"ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных", — заявила Накамитсу.
Она подчеркнула, что продолжается планирование отправки команды на место инцидента. Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где, как предполагается, произошла химатака, если будет обеспечена их безопасность. В этой связи офисы ООН ведут планирование поездки.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
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