ООН, 16 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Сроки, когда будет подготовлен доклад по атаке с применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, пока неизвестны, сообщила верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по химическому разоружению она заявила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по обнаружению фактов применения химического оружия в Сирии продолжает расследование инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Группа экспертов миссии недавно посетила Дамаск и рассчитывает вскоре вернуться в сирийскую столицу.

"ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных", — заявила Накамитсу.

Она подчеркнула, что продолжается планирование отправки команды на место инцидента. Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун, где, как предполагается, произошла химатака, если будет обеспечена их безопасность. В этой связи офисы ООН ведут планирование поездки.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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