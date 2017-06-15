Кадыров отметил роль военных из Чечни в эффективных действиях ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил роль выходцев из Чечни в эффективности действий Вооруженных сил России в Сирии, а также подчеркнул, что чеченская молодежь готова к службе в ВС РФ и к тому, чтобы выполнять задачи любой сложности.

Кадыров отметил, что в ходе прямой линии с президентом задавались вопросы о службе в армии, подчеркнув, что "очень приятно, что растёт число молодых людей, готовых посвятить себя делу защиты Отечества".

"Также поднималась тема Сирии. Владимир Владимирович подчеркнул, что наши подразделения действуют эффективно, совершенствуют мастерство. В этом есть и большая заслуга подразделений, дислоцированных в Чечне и состоящих в основном из местных жителей", — написал он на своей странице в Instagram.

Кадыров подчеркнул, что руководство Минобороны России и Сирии дает высокую оценку участию чеченцев в процессе мирного урегулирования в САР.

"Чеченская молодёжь готова к службе в Вооружённых Силах России и выполнять задачи любой сложности!" — добавил глава Чечни.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал опыт ВС РФ в ходе операции в Сирии бесценным для российской армии, а также сообщил о намерении РФ повысить боеспособность сирийской армии.