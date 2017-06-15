ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн опроверг заявления главы Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро о том, что с начала года в САР был доставлен только один гуманитарный конвой.
По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, в Сирию с начала года была доставлена гуманитарная помощь для 682 тысяч 250 человек, свыше 194 тысяч из которых проживает в осажденных районах. Всего было доставлено 18 гуманитарных конвоев и совершен 91 сброс помощи по воздуху.
После выступления Пинейро Россия раскритиковала работу Независимой комиссии, заявив, что "в ее работе остаются серьезные перекосы", так как она обращает внимание только на "обличение законного правительства Сирии".
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