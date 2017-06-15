ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн опроверг заявления главы Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро о том, что с начала года в САР был доставлен только один гуманитарный конвой.

"Мы бы, конечно, хотели доставлять конвои несколько раз в месяц, однако это зависит от различных факторов. Но, конечно, были десятки конвоев (в Сирию). В марте было несколько, к примеру", — сказал Эгеланн на брифинге в четверг, комментируя заявление Пинейро, сделанное накануне.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, в Сирию с начала года была доставлена гуманитарная помощь для 682 тысяч 250 человек, свыше 194 тысяч из которых проживает в осажденных районах. Всего было доставлено 18 гуманитарных конвоев и совершен 91 сброс помощи по воздуху.

В среду Пауло Пинейро представил устный доклад по итогам изысканий Независимой комиссии в области новых нарушений прав человека в Сирии. В своем заявлении он, в частности, сообщил, что в страну с начала 2017 года ООН было разрешено доставить только один гуманитарный конвой.

После выступления Пинейро Россия раскритиковала работу Независимой комиссии, заявив, что "в ее работе остаются серьезные перекосы", так как она обращает внимание только на "обличение законного правительства Сирии".

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