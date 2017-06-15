Путин рассказал, где в Сирии будут находиться российские военные

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В БУДУЩЕМ БУДУТ ДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ТАРТУСЕ И ХМЕЙМИМЕ, НО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СИРИЙСКУЮ АРМИЮ — ПУТИН

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>