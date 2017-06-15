Путин: участие России в операции в Сирии принесло огромную пользу ОПК

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военная операция в Сирии принесла огромную пользу российскому оборонно-промышленному комплексу, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"Это огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, работающее, но когда посмотрели и увидели, как они работают в боевых условиях — это другая история совершенно", — сказал Путин в ответ на вопрос, что полезного в ходе сирийской операции было для ВС РФ.

Он также заявил, что представители предприятий ОПК напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия и вносят коррективы. "И это не просто это доводка, а серьезная работа происходит", — добавил Путин.

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