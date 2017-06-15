В ООН сообщили об эпидемии полиомиелита в районе Дейр-Эз-Зора

ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эпидемия полиомиелита началась в районе сирийского города Дейр-Эз-Зор, заявил журналистам в четверг помощник спецпосланника ООН по САР Ян Эгеланн.

"В городе и пригородах Дейр-Эз-Зора разразилась сильная эпидемия полиомиелита. Это крайне опасный вирус VDPV, который, как мне сказали представители ВОЗ, появляется, когда у людей крайне снижен иммунитет", — сказал он.

По словам Эгеланна, вакцины для иммунизации детей в Дейр-эз-Зоре уже загружены в грузовики и готовы направиться в город. Однако эта территория находится под контролем запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

"Полиомиелит очень легко распространяется, и мы очень боимся", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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