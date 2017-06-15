МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила журналистам CNN "найти в себе силы" и все-таки сделать репортаж-опровержение собственной истории о мальчике Омране Дакнише из Алеппо.

Она отметила, что до сих пор не видела реакции со стороны журналистов CNN на ее обращение к обозревателю телеканала Кристиан Аманпур поехать в Алеппо и познакомиться с семьей Дакниша, которое она озвучила на прошлой неделе.

История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

"Хотелось бы, честно говоря, обратиться уже через корпункт CNN в Москве, мы регулярно получаем запросы от журналистов телеканала, который работает как в РФ, с просьбой дать какие-то комментарии, так и от журналистов CNN непосредственно из США по любым темам… у меня вопрос: если можно, может быть, журналисты CNN как-то обратятся коллективно или отдельно к ведущему своему обозревателю Кристиан Аманпур и все-таки намекнут ей, что раз она приезжала в Москву, показывала в МИД РФ фотографии мальчика, рассказывала его историю и на основе этой истории делала соответствующие выводы о ситуации в Сирии, может быть, все-таки они найдут в себе силы сделать какой-то репортаж-опровержение своих собственных сюжетов", — сказала Захарова на брифинге.

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