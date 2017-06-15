Стороны обсуждают сроки новой встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сроки новой встречи по Сирии в Астане прорабатываются, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран и Турция — занимаются проработкой новых сроков проведения очередного раунда международной встречи по Сирии в Астане. Идут активные консультации по вопросу согласования пакета документов, связанных с реализацией меморандума от 4 мая", — сказала дипломат на брифинге.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что запланированная на 12-13 июня встреча в Астане откладывается. Позднее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что переговоры по Сирии в столице Казахстана переносятся ориентировочно на 20 июня.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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