В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений, Турция — восемь, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В документе подчеркивается, что за сутки не было подписано новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения огня. Их количество осталось без изменений — 1619. Также продолжены переговоры о присоединении к режиму перемирия с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся к режиму вооруженных формирований также не изменилось и составило 219.
Также специалисты Центра по примирению в САР за сутки провели пять гуманитарных акций. Местные жители города Алеппо получили 3,7 тонны продовольственных наборов и воды, а в населенном пункте Вади Кандил провинции Латакия, местному населению выдано 1,1 тонны продовольственных наборов. Также российские военные медики оказали помощь 346 людям за сутки.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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