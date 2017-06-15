Путин объяснил, откуда у террористов берется сила

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Террористы сегодня сильны, потому что контролируют значительное количество добываемой нефти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что произошло в некоторых странах региона. Прежде всего в Ираке, в Ливии. Тяжелая ситуация и во многих других странах региона. Но в Ливии и Ираке произошла трагедия. И произошло это из-за силового смещения действующих режимов, их уничтожения. Не просто отстранение от власти, а ликвидация руководителей. И мы очень не хотим, чтобы то же самое произошло в Сирии, иначе весь регион может погрузиться в полный хаос", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

По его словам, "если в Сирии произойдет то же самое, что в Ливии, позиции террористических организаций, радикальных организаций укрепятся очень сильно".

"Они уже сегодня сильны, потому что контролируют значительное количество добываемой нефти. Террористы. Наряду с продажей музейных ценностей, артефактов, предметов искусства, помощью из-за границы они стали очень сильными, и мы не можем допустить их дальнейшего усиления. Они же собираются создать халифат от южной Европы до Средней Азии", — сказал Путин, добавив, что это "самый главный" повод для обеспокоенности.

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