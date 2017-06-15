Путин: Россия поддержит суннитские группировки, готовые воевать с ИГ*

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Россия будет поддерживать суннитские группировки, готовые воевать с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"*, президент Сирии Башар Асад и сирийские военные с этим согласны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

"Очень многие группировки и племена в Сирии, в том числе суннитские племена, заявили нам о готовности сотрудничать с нами и воевать против ИГ. Мы проинформировали об этом президента Асада и сирийское военное руководство. Сказали, что мы будем поддерживать те суннитские группировки, которые готовы воевать против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры". В принципе президент Асад и сирийские военные с этим согласны", — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что "эти суннитские группировки при поддержке нашей авиации воюют с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой" самостоятельно".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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