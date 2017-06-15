Путин: в России понимают, что руководство в Сирии допустило ошибки

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В России прекрасно отдают себе отчет в том, что руководством в Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Тысячи боевиков выходцев с территории бывшего СССР и из сегодняшней России там (в Сирии) воюют, и они могут вернутся к нам назад, и мы не можем этого допустить. Все это вместе побудило нас к тем действиям, о которых вы знаете (начало операции в Сирии — ред.). При этом мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что и самим сегодняшним руководством в Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Поэтому, по его словам, "прежде чем принять это решение мы провели диалог с президентом Асадом".

"И выяснилось, что он сам понимает очень многие проблемы. Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией. Готов согласиться с тем, что будущие возможные досрочные выборы президента будут поставлены под строгий, жесткий международный контроль", — подчеркнул Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>