ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Авиация РФ в отдельные периоды операции в Сирии наносила по террористам 70-120 ударов против двух-пяти у коалиции во главе с США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017. Ранее в начале 2017 года сообщалось, что решением министра обороны РФ Сергея Шойгу российский военный контингент в Сирии будет сокращен.

"Если наши летчики наносят, скажем, в среднем 70-120 ударов (в день), то вся международная коалиция во главе с США — два, три, пять ударов в сутки. Каждый день. Прогресс есть. Все наблюдают (прогресс)", — сказал Путин.

Он отметил, что "еще очень большая территория находится под контролем ИГ*, но значительные территории уже освобождены".

"И это не просто какая-то территория или часть пустыни. Это жизненно важные территории для Сирии", — добавил российский президент.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.

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