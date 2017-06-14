СМИ: США могут перебросить в Сирию больше военных для борьбы с дронами ИГ*

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность отправки в сирийский город Ракка еще больше военных и дополнительного оборудования для борьбы с беспилотниками террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники издания подчеркнули, что в отличие от иракского города Мосул американские военные, участвующие в операции по освобождению Ракки, располагают меньшими ресурсами для борьбы с беспилотниками боевиков.

Как отмечает издание, иногда атаки беспилотников ИГ препятствуют нанесению авиаударов ВВС по позициям боевиков. В частности, недавно американцы вынуждены были поменять позицию из-за дрона ИГ, несмотря на подготовку к нанесению ударов, сообщил газете один из представителей "Сирийских демократических сил" (SDF), также участвующих в операции в районе Ракки.

Издание не уточняет, какое именно оборудование и сколько военных могут дополнительно направить США в Сирию, если Пентагон решит укрепить оборону.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.