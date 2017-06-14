Россия передала Сирии 81 тысячу тонн пшеницы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сирия получила от России 81 тысячу тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на чиновника в сфере продажи зерна.

Как сообщил агентству замглавы организации торговли и производства зерна Юсеф Касем, 81 тысяча тонн мягкой пшеницы уже получена, а еще 19 будут переданы Россией до конца месяца, чтобы довести общий объем помощи до 100 тысяч тонн.

В начале июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил агентству Рейтер, что Москва планирует поставить в Сирию несколько сотен тысяч тонн зерна в рамках гумпомощи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия регулярно доставляет в эту страну гуманитарную помощь.

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