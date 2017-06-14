В Алеппо рассказали, как санкции Запада мешают восстановлению производства

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Санкции Запада в отношении Сирии мешают восстановлению местного производства в Алеппо, контроль над которым сирийские войска полностью вернули в декабре прошлого года, заявил губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

"Хочу повторить наши требования о снятии несправедливых санкций, которые направлены против сирийского народа, которые мешали и мешают восстановить местное производство, в первую очередь, фармацевтическое. Они мешают обеспечению наших граждан необходимыми медикаментами и медицинскими услугами", — подчеркнул губернатор в ходе видеомоста Москва — Женева на тему: "Алеппо: город без террора. Новая жизнь, новые надежды".

По его словам, ограничительные меры мешают восстановлению социально-значимых объектов в провинции.

Дияб также поблагодарил российскую военную полицию, которая "сыграла основную роль в преодолении последствий войны после освобождения города".

Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года и включил в санкционный список трех министров. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.