Human Rights Watch осудила использование фосфорных бомб коалицией в Сирии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила использование фосфорных боеприпасов коалицией во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Ранее коалиция во главе с США по борьбе с ИГ заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.

"Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность ужасного и долгосрочного вреда в переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с концентрацией мирного населения", — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз.

Он отметил, что коалиция во главе с США должна принимать все возможные меры предосторожности для уменьшения вреда для мирных жителей при использовании фосфорных боеприпасов в Ираке и Сирии.

Отмечается, что HRW не может подтвердить, привело ли использование фосфорных боеприпасов к жертвам среди гражданского населения.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.

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