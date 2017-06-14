ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ* на западе провинции Ракка

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВВС Сирии нанесли удар по боевикам террористической группировки ИГ* в западных окрестностях провинции Ракка, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По информации агентства, в результате удара "ВВС Сирии уничтожили штабы, технику боевиков ИГ*".
Ранее, 8 июня, сирийские ВВС уже наносили удар по позициям боевиков на западе провинции Ракка. Были уничтожены базы и техника боевиков.
Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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