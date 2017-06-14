В Алеппо с начала июня открыли восемь районных отделений полиции

АЛЕППО (Сирия), 14 июн — РИА Новости. Восемь районных отделений полиции возобновили свою работу в нынешнем месяце после освобождения от боевиков Восточного Алеппо.

"Службу в восточной части Алеппо мы несем круглосуточно, среди стандартных обязанностей — патрулирование улиц, борьба с мелкой преступностью, противодействие мародерам", — сказал журналистам начальник одного из воссозданных полицейских участков Эмиль Насар.

Он отметил, что июньские полицейские будни в Алеппо относительно спокойны, но правоохранители находятся в постоянной готовности к возможным терактам боевиков из "спящих ячеек" ИГ*.

У поста оперативного дежурного по участку всегда очередь. "Мой муж четыре дня назад ушел в магазин, чтобы починить телефон и не вернулся, я пришла написать заявление о его пропаже ", — сказала одна из жительниц.

Наряды полиции на улицах Алеппо придают уверенности и спокойствия местным лавочникам и торговцам.

"Я очень рад, что в нашем квартале начал работать полицейский участок. Если раньше были случаи воровства, то сейчас, когда улицы начали патрулировать сотрудники правоохранительных органов, я могу оставлять свой товар без опасений, что он пропадет", — рассказал продавец городского рынка Ясин Абудан.

Насар уточнил, что с начала июня в Восточном Алеппо возобновили работу восемь райотделов полиции, работа которых была прекращена террористами, восстановление пунктов правопорядка в освобожденном от боевиков городе продолжается.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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