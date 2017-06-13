Пентагон опроверг сообщения об окружении позиций коалиции у Ат-Танфа

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что позиции коалиции в зоне предотвращения конфликтов Ат-Танфа в Сирии окружены: "мы сохраняем возможность свободного передвижения", заявил во вторник глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Сообщения СМИ о том, что мы окружены, не соответствуют действительности. Мы сохраняем возможность свободного передвижения в районе от Ат-Танфа до долины Евфрата", — сказал Данфрод на слушаниях сенатского комитета по вооружениям.

По его словам, "небольшое число проправительственных сил (присутствует) там, они передвинулись к границе, но они не ограничили наши передвижения", — сказал глава комитета начальников штабов ВС США.

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