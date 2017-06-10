При обстреле боевиками ИГ* Дейр-Эз-Зора один человек погиб, 17 пострадали

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще 17 пострадали при минометном обстреле боевиками ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) жилого квартала Эль-Кусур в сирийском городе Дейр-Эз-Зор, сообщило в субботу государственное информагентство Сирии SANA.

Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, является одним из плацдармов правительственных сил на Евфрате. Этот город с 2014 года фактически находится в осадном положении, а в середине января текущего года число атак со стороны банд ИГ на жилые кварталы и близлежащий военный аэродром значительно выросло.

Подразделения сирийской правительственной армии раз за разом отбивают нападения превосходящих сил противника, получая огневую поддержку с воздуха.

Доставка продовольствия и боеприпасов защитникам города осуществляется исключительно авиацией. К настоящему времени все дороги к Дейр-эз-Зору блокированы экстремистами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.