В Дамаск доставили часть отправленной из Армении гуманитарной помощи

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Часть гуманитарной помощи, отправленной из Армении в Сирию двумя партиями самолетами ВКС России, доставлена в Дамаск, сообщили в субботу в пресс-службе армянского министерства обороны.

"Контейнеры с гуманитарной помощью, в основном одеждой и продуктами питания, были разгружены на территории кафедральной церкви Святого Саркиса армянской епархии Дамаска. Распределять помощь будут представители посольства Армении и армянской общины", — отмечается в сообщении.

В ближайшие дни оставшаяся часть гуманитарной помощи будет доставлена в Алеппо, Кесаб и другие города.

По информации пресс-службы, сопровождающие груз сотрудники армянских Минобороны и МЧС встретились с послом Армении в Сирии Аршаком Поладяном и представителями армянской общины. В ходе встречи дипломат отметил, что сирийские армяне снискали в стране доброе имя, и гуманитарная помощь, оказываемая Ереваном сирийскому народу, упрочит авторитет армянской общины и укрепит двусторонние отношения.

Ранее военный и военно-воздушный атташе при посольстве РФ в Армении Евгений Булавинцев сообщил, что 8-9 июня самолеты ВКС РФ доставили более 36 тонн продуктов, медикаментов и одежды из Армении в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Армянская община в Сирии считалась одной из мощнейших диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. Армяне играли значительную роль в социальной, политической и культурной жизни страны. В основном они жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию, но на историческую родину вернулась лишь малая их часть.

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