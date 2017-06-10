РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция – пять

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий, Турция — пять, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 5 нарушений, из них в провинциях: Деръа – 3, Идлиб — 1, Латакия — 1", — говорится в документе.

Отмечается, что специалисты центра по примирению враждующих сторон в САР в течение дня не проводили гуманитарные акции для мирных жителей. Всего проведено 1327 таких акций.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся", — говорится также в бюллетене.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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