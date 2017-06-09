ООН сообщает, что не может отправить гумпомощь в осажденные районы Сирии

ООН, 9 июн — РИА Новости. Гуманитарная помощь не доставлялась в осажденные и труднодоступные города Сирии уже две недели, сообщили в ООН.

По данным управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), последний гуманитарный конвой ООН был отправлен 22 мая.

Как ранее заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, за апрель и май гуманитарную помощь удалось доставить только 267 тысячам жителей осажденных районов Сирии, хотя планировалась операция для 1 миллиона человек. Всего в этом году были отправлены 18 гуманитарных конвоев, тогда как за период с января по май прошлого года были отправлены 50 конвоев.

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