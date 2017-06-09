США заявили, что будут наносить удары по сирийской армии для самообороны

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США будут применять силу против проправительственных сил в Сирии только для самообороны, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Мы не будем атаковать кого-то, кроме ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ), пока они не атакуют нас. Мы будем делать это только в целях самообороны", — сказал Дэвис журналистам.

Он напомнил, что именно с этим было связано нанесение ударов по проправительственным силам в районе города Ат-Танф на юге Сирии за последний месяц.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.