Боевики выбиты с газового поля "Шаер" в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В ходе боев в районе Пальмиры террористы были выбиты с газового поля "Шаер", что лишило их доходов от незаконной добычи углеводородов, заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Он рассказал, что в районе Пальмиры силы правительственной армии и ополчение успешно вели наступления на бандформирования террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, вытесняя террористов с господствующих высот и увеличивая зону безопасности вокруг автомагистрали Дамаск – Пальмира и аэродрома Тифор.

"В ходе боев террористы выбиты с газового поля "Шаер", что нанесло серьезный урон экономическому потенциалу террористов, лишив их доходов от незаконной добычи углеводородов. Под контроль сирийской армии перешли три населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры. Правительственные войска вплотную подошли к населенному пункту Арак, взятия которого создаст условия для дальнейшего развития наступления на Эс-Сухне и Дэйр-эз-Зор", — сказал Суровикин.

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