Суровикин: коалиция и "Новая сирийская армия" мешают движению войск Сирии
17:3109.06.2017
(обновлено: 17:32 09.06.2017)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Авиация коалиции во главе с США и "Новая сирийская армия" мешают продвижению войск Сирии, что нарушает суверенное право страны охранять свои границы, заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Авиация коалиции и опорные пункты боевиков "Новой сирийской армии" преградили путь правительственным войскам, которые выполняют задачу разгрома группировок ИГИЛ
* и в ходе своего продвижения обеспечивают контроль, выставлением пограничных застав по участку границы с Ираком к северо-востоку от Эт-Танфа до Абу-Кемаля. Это является нарушением суверенного права Сирийской Арабской Республики охранять свои границы", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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