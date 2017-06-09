Правительственные войска в Сирии не воюют с оппозицией, заявили в Генштабе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не ведут боев против оппозиции, главная цель — разгромить ИГ и "Джебхат ан-Нусру" (группировки запрещены в РФ), заявил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Правительственные войска при поддержке ВКС России не ведут боевые действия против сирийской оппозиции, а последовательно достигают главной цели — разгромить ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусру" и аффилированные с ними террористические группировки", — сказал он.

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