Россия ждет от коалиции более предметной борьбы с ИГ*, заявили в Генштабе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия ждет, что коалиция во главе с США не допустит ударов по Вооруженным силам Сирии и более предметно займется борьбой с террористами, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ. Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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