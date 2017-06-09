Армия САР и ополчение восстановили контроль на участке границы с Иорданией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сирийская армия и отряды ополчения восстановили контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров, выставлено девять пограничных застав, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В ходе наступления сирийской армии и отрядов ополчения на позиции ИГИЛ (запрещена в РФ), восстановлен контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров. Выставлено девять пограничных застав", — сказал он.

Он добавил, что "подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, чем завершен процесс примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район". "Действия правительственных войск по взятию под контроль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком продолжаются", — сказал Суровикин.

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