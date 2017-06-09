В Сирии террористов лишили возможности перебрасывать резервы на юге страны

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии заняли стратегически важные высоты на юге провинции Эс-Сувейда, лишив террористов возможности перебрасывать резервы на юге Сирии, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Значительно улучшено положение правительственных войск на юге провинции Эс-Сувейда. Вооруженным силам Сирии удалось занять ряд стратегически важных высот и коммуникаций в данном районе, лишив бандформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны", — сказал он.

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